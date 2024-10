luogosanto, che impresa 

Luogosanto 4

Bonorva 1

Luogosanto (4-3-3) : Raspitzu, Gastambide, And. Secchi, Zanon, Ricciu, Ant. Secchi, Deriu, F. Occhioni (49’ st Sotgiu), N. Occhioni, Fink, Cosseddu (1’ st Meloni). In panchina Brunetti, Ena, Riccio, Bua, Mossa, Concas, Sotgiu. Allenatore Madeddu.

Bonorva (4-3-3) : Mannoni, Pala (46’ st Cabella), Mastino, Luiu, Brizzi, Gutierrez, Fini, Camara (17’ st Alonso) Meloni, Asara (2’ st Scigliano), Oggiano. In panchina Firinu, E. Sotgiu, Vigliani, Lopez, Sanna, Carboni. Allenatore Pulina.

Arbitro : Rosati di Olbia.

Reti : pt 28’ Cosseddu, 44’ Asara (r); st 9’ e 48’ Fink (r), 29’ Deriu (r).

Note : espulsi Zanon, Andrea Secchi, Fink e Luiu. Ammoniti Raspitzu, Antonio Secchi, N. Occhioni, Camara, Gutierrez, Brizzi, Mastino.



luogosanto. Grande prova di forza e di cuore del Luogosanto che, al Luigi Lacu, supera il Bonorva pur chiudendo il match in otto uomini. Partono bene i padroni di casa, che si rendono pericolosi con una punizione di Cosseddu e il colpo di testa di Gastambide ribattuto però da un difensore in angolo. Al 19’ Bonorva vicino al vantaggio con Meloni che di testa, su corner di Luiu, mette la palla di poco a lato. Poi Fink, lanciato da Fabio Occhioni, serve Cosseddu fermato da Gutierrez.

Ed è proprio Cosseddu a sbloccare il risultato al 28’. Ma subito dopo il Luogosanto resta in 10: espulso Zanon per fallo da ultimo uomo. Al 43’ padroni di casa in 9: espulso Andrea Secchi per fallo in area. Sul conseguente rigore Asara non perdona Raspitzu.

Al 9’ della ripresa ripassa avanti il Luogosanto con Fink, che dagli undici metri non lascia scampo a Mannoni. E al 29’, e con due uomini in meno, la squadra di Madeddu realizza anche il terzo gol, sempre dal dischetto, con Deriu. Nel recupero i galluresi segnano il quarto gol, con Fink, poi a sua volta espulso.

