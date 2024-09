“Luogo del cuore” vista degrado 

Da un lato della strada un monumento medievale, il monastero di Santa Chiara, tanto prezioso da diventare uno dei “Luoghi del Cuore” del Fondo per l’Ambiente Italiano. Dall’altro un angolo di degrado che una vecchia recinzione solo in parte riesce a mascherare e che ora l’Amministrazione civica vorrebbe trasformare in una piazza.

Rudere abbattuto

Lo scenario è quello di via Garibaldi, pieno centro storico. Al civico 53 le fronde degli alberi superano abbondantemente i pannelli in legno che dal 2013 celano ciò che resta di un edificio privato. Era stato il Comune a demolirlo per ragioni di sicurezza dopo che i vari appelli ai proprietari erano caduti nel vuoto.

Da tempo, infatti, i vecchi muri in mattoni crudi che, crollo dopo crollo mettevano a rischio l’incolumità dei passanti, erano stati transennati. Proprio una di quelle transenne era stata utilizzata per ferire mortalmente Frederic Mondoloni, giovane corso in vacanza in Sardegna. L’amministrazione aveva, quindi, deciso di sostituirsi ai privati per accelerare i tempi.

L’intervento delle ruspe era costato 24mila euro ma quelle somme non sono mai rientrate nelle casse comunali. I tentativi negli anni non sono mancati: dapprima la messa in mora, poi dagli uffici di piazza Eleonora sono partite le intimazioni di azioni esecutive alle quali però gli amministratori non hanno mai dato seguito. E su quella bruttura urbana, come altre nel centro storico, è calato il silenzio.

Ora, però, l’Amministrazione civica sembra determinata a mettere una pezza alla vicenda. «Incaricherò gli uffici di avviare tutte le procedure per ottenere il risarcimento delle somme spese per la demolizione, alle quali andranno aggiunti gli interessi, essendo trascorsi undici anni - assicura l’assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu - c’è un danno erariale». La speranza di ottenere il risarcimento (l’ultimo tentativo è di pochi anni fa) è minimo. Si studiano allora nuove strade.

Una piazza?

«Da escludere l’usucapione non essendo trascorsi vent’anni - va avanti Cuccu - Cercheremo allora di acquisire lo spazio al patrimonio comunale per trasformarlo in una piccola piazza, con un albero e qualche panchina». L’idea, a dire il vero, non è nuova. Già nel Piano particolareggiato, approvato dal Consiglio comunale nel marzo del 2017, nella scheda relativa alla “Zona speciale” di via Garibaldi si prevede il ripristino delle volumetrie, ma una nota in rosso a margine evidenza che «l’amministrazione si riserva la possibilità di dare avvio alla procedura di acquisizione dell’area» e ipotizza «una diversa sistemazione dell’area di sedime del fabbricato».

Luogo del cuore

Al momento però di certo resta lo scempio che si affaccia sul Monastero che proprio oggi viene insignito del titolo di “Luogo del Cuore” Fai. Alle 10 è in programma lo scoprimento della targa, subito dopo saranno illustrati i primi risultati di “Santa Chiara DTrecento”, ricostruzione virtuale per la valorizzazione del monumento.

