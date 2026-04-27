“Luoghi Letterari” da raccontare ma non solo 

I numeri: 6 giorni, 5 scrittori, 4 paesi: questa è la formula di “Luoghi Letterari”, la terza in Sardegna. Presentato ieri mattina alla Fondazione di Sardegna, il format nasce da un’idea di Gianmarco Murru, project manager, e di Giulio Pisano, direttore artistico. Capoterra, Musei, Teulada e Teti sono i luoghi prescelti di questa quinta edizione, che ospiteranno Vladimir Di Prima, Dora Esposito, Gianluca Morozzi, Michela Tanfoglio, Naike Rivelli.

I protagonisti

«Non ho ancora pensato a cosa scrivere perché voglio farmi ispirare». racconta Vladimir Di Prima, catanese, regista di documentari per la Rai e autore tra l’altro per Arkadia, ospite a Teti, tra i boschi straordinari dove si trova il villaggio nuragico di S’Urbale.Dello stesso avviso Dora Esposito, blogger e influencer di Castellammare di Stabia, nota come DoraEbasta, anche lei tra le fila dell’editore cagliaritano. «Per me è la prima volta in Sardegna e sono molto emozionata. Io e Michela saremo a Capoterra, e ho già qualche spunto».«Non amavo la Sardegna che frequentavo: mi sembrava finta, di plastica. Appena potevo, fuggivo. Ma ora mi aspetta Teulada, ho già iniziato a documentarmi, mi hanno detto che l’abito tradizionale maschile ha un punto di ricamo unico al mondo e sono curiosa di vederlo», ci racconta Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, attrice, cantante e compositrice, con un profilo Instagram di quasi 500 mila follower. «E poi mi hanno detto che è un paese con molti centenari, ed è un tema che mi interessa parecchio». Michela Tanfoglio, scrittrice, editor, agente letteraria e ghostwriter, ha invece le idee molto chiare: «Mi interessa visitare la casa di riposo, la chiesa, il circolo dei cacciatori. Ho un’idea che ha a che fare con la religione..». Non vi è alcun obbligo per i partecipanti, che saranno liberi di girare a caccia di ispirazione. Gianluca Morozzi, autore Guanda di diversi noir usciti, sarà ospitato a Musei, paese noto per le tradizioni agropastorali, i murales e le case in terra cruda. «Tutte suggestioni visive che ho bisogno di vivere per poter raccontare una storia».

Il sindaco

Angelo Milia, sindaco di Teulada, si dice orgoglioso di poter far partecipare la propria comunità all’esperienza. «Teulada poi è dal 2024 inserita tra le zone blu per la longevità dei suoi cittadini».La scelta dei paesi ha mirato a portare fuori da rotte turistiche troppo battute, privilegiando le piccole comunità, favorendone il senso di partecipazione e appartenenza.Primo Maggio dedicato alla sfilata di Sant’Efisio, fino a Capoterra. «Un’esperienza che, almeno una volta nella vita, andrebbe fatta», chiosa Pisano.

Il libro

I racconti nati durante le residenze artistiche confluiranno nella raccolta “Luoghi letterari Sardegna 2026”, edito da Arkadia. L’auspicio è che autori e territorio possano raccontarsi e scoprirsi a vicenda, costruendo ponti in «un periodo che purtroppo ricorda le distopie di Orwell». Parola di Naike Rivelli.

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