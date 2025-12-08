VaiOnline
Progetto.
09 dicembre 2025 alle 00:16

Luoghi letterari: 5 autori per 5 paesi sardi 

Cinque scrittori per 5 paesi, e cinque storie per restituire nuova vita a posti sconosciuti o dimenticati. Non a caso “Luoghi letterari“ è il nome che Gianmarco Murru e Giulio Pisano hanno dato al loro progetto in corso questi giorni a Buggerru, Castiadas, Senorbì, Tratalias e a Meana Sardo.

L’idea

Nei borghi sardi Andrea Alba, Anna Bertini, Massimo Granchi, Marisa Salabelle e Massimiliano Scudeletti hanno iniziato la loro residenza letteraria da cui nascerà un racconto ispirato ai paesaggi e alla cultura locali. Le cinque storie, poi, confluiranno nel volume “Luoghi letterari Sardegna 2025” che sarà pubblicato da Arkadia e presentato a maggio al Salone del libro di Torino. Sperimentato con un certo successo in altre due regioni italiane: Piemonte e Veneto, l’iniziativa di Murru, presidente dell’associazione culturale Mediterranea, e Pisano, editor dell’agenzia letteraria EditReal, affida all’arte della narrazione la scoperta di paesi ai margini dei circuiti turistici. «L’obiettivo è rigenerare i luoghi, farli conoscere attraverso la letteratura a chi viaggia in cerca di esperienze legate a un turismo culturale, sostenibile e lento, ma soprattutto favorire l’incontro tra amministratori per creare una rete di paesi letterari».

Gli stessi enti coinvolti nel progetto sono convinti che l’isolamento e la solitudine, comune a molti paesi sardi, possono essere arginati attraverso le occasioni di scambio e incontro inaspettati offerte dalle residenze letterarie. Inoltre, essere raccontati da occhi stranieri, che vedono quel luogo per la prima volta, può ridestare l’orgoglio per sé stessi e la propria storia, il desiderio di prendersene cura, l’energia per attivare cambiamenti positivi e di crescita. «Il nostro», spiega Giulio Pisano, «è il viaggio in un'Italia invisibile eppure ricchissima di bellezza. Un piccolo Grand Tour che ha già riservato e riserverà altre sorprese». Allo stesso modo la pensano i cinque scrittori che, a parte Granchi e Salabelle originari di Cagliari, provengono da altre regioni. Bertini ammette che sono stati proprio i libri a suscitare in lei l’attrazione per alcuni luoghi; Salabelle confessa la sua predilezione per i centri di piccole dimensioni, più intimi e raccolti; infine, Alba dichiara che è proprio il contesto a innescare la riflessione interiore che prende corpo in un’opera.

