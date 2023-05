Luoghi, eventi e hotel a portata di click, nuova app per turisti 

Scoprire eventi, itinerari e hotel dove soggiornare, ma anche – grazie alla geolocalizzazione - evitare le zone della città particolarmente affollate creando percorsi alternativi. Tutto con un semplice click. È quanto promette il nuovo portale del turismo presentato ieri in Comune – cinque aree tematiche alle quali si aggiunge la sezione dedicata ai quartieri della città – e realizzato coi fondi Pon.

«Siamo partiti – ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu - dal sito di Firenze, in un accordo tra amministrazioni, per poi arricchirlo delle notizie sulla nostra città. Sarà un servizio in più per chi visita Cagliari anche con delle possibilità particolari come il servizio “salta la folla”, che consente a chi non vuole frequentare luoghi affollati di trovare un itinerario diverso. Stiamo anche lavorando per inserire le attività di ristorazione; mentre con un collegamento al portale Sardegna Turismo è possibile individuare gli hotel in cui soggiornare. C’è anche la possibilità di creare un diario di viaggio sull’esperienza che si vive in città».

Soddisfatto l’assessore alle Attività Produttive e al Turismo, Alessandro Sorgia: «Riusciamo a mettere Cagliari al pari di altre città, nazionali ed europee. L’app ha un collegamento integrato tra vari servizi: diamo servizi aggiuntivi sia a chi ha programmato per tempo la sua visita a Cagliari per le vacanze, sia ai tanti croceristi che arrivano in città da ogni parte del Mediterraneo e non sanno dove andare. Con questa app arriveranno a tutte le attrazioni che Cagliari può dare: è un beneficio per le attività produttive in genere, che hanno sofferto molto durante la pandemia»

L’assessore all’Innovazione tecnologica, Alessandro Guarracino, aggiunge: «Abbiamo scelto il riuso della piattaforma del Comune di Firenze perché è una delle migliori. Il portale è a disposizione anche dei cagliaritani e delle loro curiosità quotidiane. Vi si accederà con Spid e sarà calibrata sulle esigenze del singolo utente. Oltre al sito, nei prossimi giorni sarà possibile scaricare l’app dedicata. Speriamo di aver trovato la soluzione giusta con una piattaforma che è molto agile, facilmente fruibile anche da smartphone». Alessandro Cossa, dirigente del Comune, precisa: «È possibile che nel sito ci siano correzioni da fare, ma migliorerà con il contributo dei cittadini e dei turisti».