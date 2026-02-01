VaiOnline
Gallura.
01 febbraio 2026 alle 01:00

«Luoghi di culto, non di battaglia» 

Appello di don Francesco Tamponi dopo i contrasti a Golfo Aranci 

«Premetto subito che come responsabile della Diocesi per i Comitati non intendo intervenire d’imperio nelle assurde contrapposizioni delle quali siamo venuti a conoscenza in queste settimane, ma dico che così non va proprio bene. Si stanno verificando situazioni di tensione che non hanno nulla a che vedere con la fede e con il rispetto per consuetudini secolari proprie delle nostre comunità». Parla don Francesco Tamponi, che la prossima settimana incontrerà il comitato entrato in rotta di collisione con la parrocchia di Golfo Aranci per l’utilizzo della chiesa di Nostra Signora del Monte. Tamponi mette le mani avanti: «Non parlo del caso singolo, c’è una questione aperta che affronteremo a breve a Golfo Aranci. Io vorrei invece lanciare un appello su questioni più generali. È necessario riflettere subito sul significato della presenza e sul ruolo dei comitati che si occupano delle chiese campestri e delle feste legate al culto dei santi. È necessario capire che sono luoghi di culto, di profonda spiritualità. E invece vediamo guerre in nome di non si sa bene che cosa, guerre che devono finire». Tamponi non entra nel dettaglio, ma la Diocesi è dovuta intervenire per mettere fine a contenziosi e litigi su piattaforme in cemento armato per i balli, collocazione delle statue e le date delle feste.

«Rispetto per la fede»

Dice il sacerdote che si occupa anche dei beni della Diocesi di Tempio: «Partiamo da un dato, nel territorio della Diocesi ci sono 96 chiese campestri, uno straordinario patrimonio storico e identitario. Legati alle chiese di campagna ci sono comitati e in qualche caso anche famiglie che custodiscono l’edificio e la statua del santo. Parliamo di centinaia di persone. Sono cresciuti i comitati e sono cresciute le feste e le celebrazioni in questi luoghi. Ma forse qualcuno si è allontanato dal significato più profondo di questa esperienza. Le chiese sono luoghi di culto, non campi di battaglia, le celebrazioni sono religiose, in nome di cosa si va allo scontro? Le consuetudini secolari delle nostre comunità devono essere rispettate, i sacerdoti devono imparare a conoscerle. Ma non possiamo più tollerare le gazzarre in chiesa».

