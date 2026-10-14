«L’Università non è fatta solo di cattedre» 

“Un’università non è fatta solo di cattedre”. A sostenerlo, in una lettera aperta, il personale tecnico-amministrativo dell’ateneo che denuncia come il proprio organico sia sempre più striminzito. «In sei anni abbiamo perso il 12 per cento», sottolineano rimarcando come il trend sembri destinato a peggiorare. La scorsa settimana, ad esempio, il Senato Accademico ha approvato il reclutamento di 60 docenti in più. Però, si ricorda, “insieme a loro non arriverà una sola unità di personale tecnico-amministrativo”. Idem per il Dipartimento di Innovazione a Olbia, con 51 milioni di euro programmati dalla Regione fino al 2042. «Per chi dovrà far funzionare un dipartimento a cento chilometri dalla sede, con una laurea triennale e tre magistrali già annunciate- è la constatazione- la legge non prevede un euro».

Per questo nella nota, firmata da sindacati e rsu, si chiedono misure come la riassegnazione di risorse economiche per assoldare nuove leve e di rivedere la norma sul finanziamento per Olbia. «In modo - si specifica - che comprenda anche il personale tecnico-amministrativo, e di non vincolare più alla sola docenza i finanziamenti all'università». (e.fl.)

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