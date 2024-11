L’università? Dopo il Piga è più facile 

Il liceo classico Piga di Villacidro è la scuola superiore che meglio prepara i ragazzi ad affrontare gli studi universitari in tutto il centro e sud Sardegna, da Oristano fino a Cagliari. A dirlo è il report annuale di Eduscopio, progetto della Fondazione Agnelli che incrocia una serie di dati relativi ai singoli diplomati in Italia. Nel resoconto 2024, pubblicato questa settimana, sono stati presi in considerazione gli anni scolastici dal 2018/19 fino al 2020/21 e i dati di 1.347.000 di diplomati.

I dati

«Confrontando i dati del liceo classico Piga con quello di tutti i licei classici, da Oristano in giù, i nostri risultati mostrano come gli ex studenti abbiano performance migliori – specifica Mariella Vacca, dirigente del liceo classico e linguistico Piga – sia relativamente alla media dei voti degli esami, sia in relazione all'indice Fga che aggrega voti, crediti ottenuti per ogni esame e numero di esami sostenuti in un anno».

I diplomati al classico Piga vanno forti negli studi universitari, con un valore Fga di 68.12, contro il 56.45 del De Castro di Oristano e il 60.53 del Gramsci – Amaldi di Carbonia, superando anche il liceo classico Vittorio Emanuele II di Cagliari (68 punti), istituto in testa alla classifica dei licei classici del capoluogo sardo. «Questo risultato ci rende orgogliosi. Abbiamo a cuore la formazione di studentesse e studenti e la loro preparazione completa, non solo in vista della scelta di facoltà umanistiche ma anche scientifiche. Il nostro liceo classico propone, oltre al percorso tradizionale, anche due potenziamenti: uno in arti sceniche e teatrali che, attraverso nuovi strumenti comunicativi, attualizza gli studi classici e allo stesso tempo rafforza le competenze sociali, l’altro biomedico, che sarà attivo dal prossimo anno scolastico e prevede lezioni e laboratori con docenti universitari e medici specialisti, stage e visite guidate presso strutture sanitarie e laboratori di ricerca o di analisi, nonché la preparazione agli eventuali test universitari», anticipa la preside.

Sul campo

L'orientamento scientifico anche ora è scelto da una buona percentuale di ex studenti del liceo classico Piga, come racconta Valentina Concas, iscritta al primo anno della Facoltà di Medicina: «Nonostante siano passati due mesi dall’inizio dell’università, la mole di studio inizia a farsi sentire: il mio percorso al classico mi ha fornito un ottimo metodo per applicarmi e organizzare al meglio lo studio». Pensiero condiviso anche dal collega universitario ed ex studente del Piga, Federico Contu: «La formazione data dal liceo classico, insieme al bagaglio di esperienze sviluppate in cinque anni, è fondamentale anche nella vita quotidiana; migliora la capacità di espressione, sia orale che scritta, con linguaggio e vocabolario attinenti al contesto». Victoria Tuveri, che frequenta il secondo anno nella facoltà di Psicologia, evidenzia l’importanza delle «esperienze extracurriculari offerte dalla scuola, come laboratori musicali, teatrali e letterari».

