L’Università di Sassari scopre le ceramiche di Barbagia 

Le imprese artigiane di Nuoro e Oliena si aprono alla “contaminazione” con 25 studenti universitari di Alghero per un progetto su design e artigianato artistico, tipico e tradizionale. L'iniziativa è frutto dell'unione tra l'università di Sassari con il corso di design Dadu, la nuova Rete artigiani di Barbagia, e Confartigianato Nuoro Ogliastra ed è inserita all'interno del progetto di sostegno e valorizzazione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale del Nuorese e della Barbagia.

Gli studenti del terzo anno con il loro docente Nicolò Ceccarelli, il visiting professor della danese Aalborg universitet Nicola Morelli, e il segretario di Confartigianato Nuoro Ogliastra Pietro Mazzette, hanno incontrato oggi al Cortile dei ricordi di Oliena la ceramista Francesca Deledda, oltre a operatori e artigiani del territorio, per elaborare entro febbraio un intervento di service design che conterrà le possibili future evoluzioni della Rete in termini di servizi e opportunità per lo sviluppo e la promozione dell'imprenditoria artigianale locale.

Per l'occasione, Mazzette e Ceccarelli hanno sottolineato l'importanza del preservare l'antica tradizione e del design come linguaggio comune per rafforzare e costruire nuove prospettive.

