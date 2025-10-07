VaiOnline
Oliena.
08 ottobre 2025 alle 00:32

L’Università di Sassari scopre le ceramiche di Barbagia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le imprese artigiane di Nuoro e Oliena si aprono alla “contaminazione” con 25 studenti universitari di Alghero per un progetto su design e artigianato artistico, tipico e tradizionale. L'iniziativa è frutto dell'unione tra l'università di Sassari con il corso di design Dadu, la nuova Rete artigiani di Barbagia, e Confartigianato Nuoro Ogliastra ed è inserita all'interno del progetto di sostegno e valorizzazione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale del Nuorese e della Barbagia.

Gli studenti del terzo anno con il loro docente Nicolò Ceccarelli, il visiting professor della danese Aalborg universitet Nicola Morelli, e il segretario di Confartigianato Nuoro Ogliastra Pietro Mazzette, hanno incontrato oggi al Cortile dei ricordi di Oliena la ceramista Francesca Deledda, oltre a operatori e artigiani del territorio, per elaborare entro febbraio un intervento di service design che conterrà le possibili future evoluzioni della Rete in termini di servizi e opportunità per lo sviluppo e la promozione dell'imprenditoria artigianale locale.

Per l'occasione, Mazzette e Ceccarelli hanno sottolineato l'importanza del preservare l'antica tradizione e del design come linguaggio comune per rafforzare e costruire nuove prospettive.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

«Telenovela infinita, rischiamo di fallire»

La rabbia di commercianti e ristoratori ingabbiati dalle trincee dei lavori in corso 
Sara Marci
L’operazione

Inchiesta “Termine”, una pista punta sulla mafia albanese

Gli uomini della Dda indagano sui canali d’arrivo della cocaina 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Ragnedda tenta il suicidio in cella

Il legale Luca Montella: «È successo qualcosa che ci si poteva aspettare» 
Andrea Busia
Il caso

Medici volontari per l’emergenza, la burocrazia dice no

La sindaca di Dorgali: ringrazio i tre professionisti dell’Ogliastra 
Marilena Orunesu
La legge

Comparto unico,  oggi il via libera ma senza parità

Un passo verso il riequilibrio Motzo: avviato un percorso 