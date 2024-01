L’università di Francoforte lavora sugli abiti delle donne 

Nei prossimi giorni sarà a Teulada Marcello Ferreli, antropologo di Nuoro, per una serie di interviste con le donne di Teulada che ancora vestono “a nostrada”, l’abbigliamento che aveva sostituito l’abito sardo, ancora conservato e indossato per le ricorrenze e le festività religiose.

Lo studioso sarà accompagnato da Gisella Mulas, socia fondatrice dell’associazione Is Sinnus, che riunisce le ricamatrici a punt’e nu’ e punt’e a brodu , i tradizionali ricami teuladini.

Ferreli, ricercatore nell’istituto di Etnologia dell’Università Goethe di Francoforte sul Meno, è impegnato nel progetto di ricerca in Sardegna “Donne e abiti in Sardegna: processi di creazione identitaria e di stratificazione sociale”. Le aree interessate allo studio sono quelle più conservative, tra cui l’Ogliastra e il Sulcis, nelle quali la transizione verso il moderno modo di abbigliarsi è stata più lenta e non ancora compiuta.

L’interesse per l’abbigliamento femminile è giustificato dal fatto che le donne avvertirono prima degli uomini la necessità di lasciare il sofisticato e costoso abito antico per uniformarsi agli usi della città, vestendo, anche nei paesi “a nostrada”, interpretando in senso moderno sa fordeta e su giponi , i capi della tradizioni.

