L’Università della terza età cambia sede 

Spazi più grandi in cui organizzare lezioni e conferenze, una sede adeguata al numero in continua crescita degli iscritti: l’Università della terza età di Capoterra si trasferirà presto nei locali del Centro Meccano. Gli spazi angusti di Casa Saggianti a Poggio dei Pini potrebbero diventare presto un ricordo, per gli oltre 220 frequentatori dell’Ute: nell’ultimo Consiglio comunale - in seguito anche alla mozione presentata dalla minoranza, che chiedeva proprio per gli anziani spazi adeguati alle loro attività – l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau ha comunicato la volontà di mettere a disposizione un’ala del Centro Meccano.

Reazioni

Soddisfatto l’ex sindaco, Francesco Dessì, primo firmatario della mozione: «Il fatto che il nostro documento sia stato votato anche da diversi colleghi della maggioranza dimostra l’importanza della questione, l’Ute di Capoterra è un presidio culturale e sociale, che offre da anni a tantissimi cittadini la possibilità di prendere parte ad attività e corsi di assoluto livello, ma anche di vincere l’isolamento. Da anni, ormai, gli spazi di Casa Saggianti non sono più sufficienti, e spesso l’Università della terza età è costretta a chiedere ospitalità agli oratori di Capoterra, Poggio dei Pini e Frutti d’Oro per poter organizzare appuntamenti in cui sono previsti più di venti partecipanti. L’idea del trasferimento dell’Ute al Centro Meccano nasce sul finire della consiliatura precedente, poi – con l’avvento del Covid – la nuova amministrazione aveva trasformato quegli spazi nell’hub vaccinale: finalmente gli iscritti dell’Università potranno contare su una sede adeguata». Tore Caboni, presidente dell’Ute, spera di poter trasferire le attività al Centro Meccano quanto prima: «Quest’anno abbiamo raggiunto il record di iscritti, in tanti – provenienti anche dai paesi limitrofi – frequentano i nostri corsi perché attirati da tutto quello che si insegna sulla Sardegna, dal punto di vista storico, archeologico, ma anche botanico e geologico. L’Ute è diventata una splendida realtà, ma senza una sede adeguata è impossibile organizzare appuntamenti che richiamerebbero oltre venti persone».

Il progetto

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, rivela come già prima della mozione la Giunta avesse maturato la decisione di cedere un’ala del Centro Meccano all’Ute: «Nei mesi scorsi è stato effettuato anche un sopralluogo con i vertici dell’Università e, a breve, torneremo a visionare gli spazi per organizzare i lavori. Gli interventi non richiederanno molto tempo, ci sarà da eliminare alcuni muri di cartongesso per rendere gli ambienti più grandi, e altri piccoli accorgimenti per adeguarli alle esigenze dell’Ute. Il Centro Meccano comincia a prendere vita: a breve aprirà i battenti anche il centro di riabilitazione della società che si è aggiudicata il bando per la gestione di quegli edifici».

RIPRODUZIONE RISERVATA