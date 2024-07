L’Università della terza età ancora senza sede 

L'Università della terza età cerca casa. Accade a Iglesias, dove l’associazione che conta centinaia di iscritti non ha una propria sede di riferimento, ma soltanto alcuni locali utilizzati sporadicamente. Le difficoltà e gli ostacoli sono i compagni di viaggio di centinaia di persone, iscritti e curiosi che partecipano attivamente al lavoro di quella che è e rimane una istituzione, nel tessuto sociale e culturale di questo territorio. Continuamente evocato e discusso, il problema della sede universitaria non smette di richiamare l'attenzione dei cittadini.

L’appello

«Per l'Università della terza età – spiega il presidente, Luciano Peddis – risolvere il problema della sede ha la priorità, perché abbiamo molti progetti in corso, ed altri da realizzare, e senza una propria sede le difficoltà sono davvero tante. L'amministrazione comunale ci viene incontro, in particolare l'assessore alla Cultura e l’assessore alle Politiche sociali, ma abbiamo bisogno dei nostri spazi per nostro percorso educativo, riportando alla luce nuovi e antichi saperi». Uno spazio intimo dunque, tutto da riscoprire per un autentico tragitto educativo: sono i corsi e i mini corsi dei quali l'Università si prende cura. Sotto il profilo amministrativo, sindaco e assessori cercano di accelerare i tempi: «Stiamo lavorando affinchè l'Università possa avere al più presto una sede definitiva – precisa il sindaco Mauro Usai – e nel frattempo, il Comune è impegnato ad ospitare nei locali che mettiamo a disposizione tutte le attività didattiche e culturali della Università». «Al più presto – spiega l’assessora alle Politiche sociali, Angela Scarpa - l’Università avrà la sua sede, abbiamo già individuato i locali situati nelle scuole maschili, dobbiamo definire alcuni passaggi importanti, come sempre assicuriamo tutto il nostro sostegno e, in tempi brevi, potremmo provvedere alla consegna della sede». L'Università, intanto, realizza progetti culturali ed educativi. Dalla civiltà nuragica alla storia dei miti e delle leggende della Sardegna, dalla letteratura inglese alla scuola civica della salute, alle attività motorie, la medicina olistica, sino ai progetti inerenti l'alimentazione e la psicologia.

Le scuole

«Lavoriamo con le scuole e questo ci appassiona davvero tanto – commenta Luciano Peddis – il relazionarsi con i più giovani è un impegno fondamentale per noi. Abbiamo curato percorsi contro la violenza sulle donne, e percorsi sull'interagire sul fenomeno della immigrazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA