L’Università del tempo libero onora Nieddu 

L'Università del tempo libero di Villagrande sabato scorso hanno espresso un riconoscimento di merito a Ernesto Nieddu, insegnante in pensione, per le sue prestigiose opere di scrittura in lingua sarda villagrandese: Quaste Biddamanna, Vocabolariu Biddamannesu e Peisingios de unu tempus.

La presidente Gisella Rubiu ha presentato un escursus della sua carriera, laurea in lettere classiche con la tesi in archeologia con relatore il professore nonché archeologo sardo Giovanni Lilliu. «Le sue opere assumono un valore culturale inestimabile perché mirano al recupero dell'identità linguistica sarda villagrandese. Non vanno tenute nel dimenticatoio ma lasciate in vista a portata di mano di tutte le famiglie per insegnare la lingua sarda ai bambini fin da piccoli», queste le parole della presidente Rubiu.

Una sorta di appello alla cittadinanza per sottolineare il valore del’esprimersi in limba a casa e nella comunità. Concetti ribaditi da Franco Pani e Mario Brundu, componenti del direttivo Utl. Interessante anche l'intervento di Enrico Congiu, docente del liceo classico di Tortolì, che ha letto qualche racconto in limba. L’incontro si è concluso con la consegna di una targa premio e di una pergamena a Ernesto Nieddu per le sue opere che mirano al recupero dell'identità linguistica sarda.

