L’Università cresce: cento corsi di laurea e iscritti in aumento  

Ricerca, futuro, investimenti, inclusione (e sanità): sono questi i capisaldi alla base della vocazione dell'Università di Cagliari. Lo ribadisce a una gremita platea in cui siede, tra gli altri, Franco Locatelli, ricercatore di fama internazionale e presidente del Consiglio superiore di Sanità, il rettore Francesco Mola nel discorso di inaugurazione dell’anno accademico nell’aula magna della facoltà di Ingegneria e Architettura, che per un giorno si trasforma nell’aula magna dell’intero Ateneo cagliaritano in festa dove si soffia sulla candelina numero 404. «È stato un anno difficile, legato soprattutto alle minori entrate, ma anche un anno che ci ha visti con solidità rispondere alle difficoltà. Ripartiamo con grande entusiasmo, l’ateneo è in crescita», dice il rettore.

I numeri

Il successo per gli oltre 56 milioni di euro che l’università di Cagliari ha ottenuto dal ministero per riqualificare i suoi edifici (un lavoro svolto con tutta una serie di progetti dopo il crollo, poco più di due anni fa dell’edificio del Polo umanistico di Sa Duchessa), i nuovi corsi di studio, l’aumento del numero programmato per la Laurea in Medicina (atteso da tempo), la crescita delle iscrizioni e immatricolazioni ma anche del persone docente, ricercatore e tecnico: gode di ottima salute l’ateneo cagliaritano. «Il prossimo anno raggiungeremo la quota dei 100 corsi di studio», dice ancora Mola, «ritornare a valori dell'offerta formativa del 2008, in un contesto universitario generale profondamente cambiato e molto più selettivo, è veramente emozionante. Come emozionante è vedere tornare a crescere i numeri relativi al personale che parevano non più immaginabili: lo scorso anno avevamo festeggiato il superamento di quota mille tra personale docente e ricercatore, una quota che sembrava un tabù. Quest'anno», prosegue il rettore, «festeggiamo il superamento di quella quota anche per il personale tecnico amministrativo e bibliotecario: un traguardo non da poco». Non solo. «Ritornare a vedere in consolidata crescita il numero di immatricolazioni e iscrizioni è veramente un segnale incoraggiante, quasi una spinta a continuare e incidere di più», aggiunge.

Il piano per gli immobili

Non lo dice apertamente il rettore, ma se c’è un risultato di cui l’ateneo va fiero è proprio il piano per gli immobili che ha convinto il ministero a traferire a Cagliari oltre 56 milioni di euro. Il crollo dell’ex aula magna in via Trentino di due anni fa è un precedente sfortunato che l’università ha superato, lavorando a un piano di investimenti, ammodernamento e sicurezza del patrimonio immobiliare. «Il piano di città degli immobili pubblici di Cagliari sarà un’occasione straordinaria per tutti noi. Ci aspetta un periodo di grandi investimenti infrastrutturali dove il nostro patrimonio immobiliare vedrà radicali cambiamenti, integrazioni, nuove edificazioni, cambi di destinazione, tutto all'insegna delle mutate esigenze della popolazione studentesca, dell'accresciuta e modificata attività di ricerca, della trasformata attività didattica. E tutto ciò in una visione di sostenibilità a 360 gradi, sostenibilità», anche sociale, «che sempre più è al centro della nostra visione», spiega Mola.

Gli studenti

Dopo l’inno di Mameli, sul palco dopo il rettore, politici (il vicepresidente della Regione Giuseppe Meloni, l’assessora all’Istruzione del Comune Giulia Andreozzi) anche gli studenti. Fa venire la pelle d’oca ascoltare le parole di Rehema Amisi, studentessa del progetto “Unicore” e rifugiata congolese, mentre racconta la sua lotta per l’istruzione come strumento per superare discriminazioni e povertà. Stefan Caldarus, rappresentante degli studenti, punta i riflettori su salute, formazione e prospettive per i giovani. Ma anche su alcune criticità, come il caro affitti, la carenza di servizi per gli studenti e le difficoltà economiche che rendono il percorso accademico sempre più impegnativo. ( ma.mad. )

