L’Università attende il padrone 

I tempi si allungano, allietano il chiacchiericcio su quel discusso passaggio da Consorzio universitario a trazione locale a Fondazione a matrice regionale. A inizio anno il perfezionamento dell’iter sembrava cosa fatta, con tanto di fascicolo da presentare in Regione. Al momento, però, la novità si fa attendere. «L’atto di costituzione della Fondazione è pronto - spiega Giovanni Pinna Parpaglia, commissario liquidatore di UniNuoro -. Ci hanno garantito che è presente nel “collegato” alla Finanziaria, quindi è questione di giorni, si spera. Poi, abbiamo ricevuto anche un’ulteriore rassicurazione: la bozza di legge che dovrebbe passare prevede che per liquidazione del Consorzio si debba intendere la sua trasformazione in Fondazione».

Continuità cercasi

È l’augurio che si leva da Nuoro, da quella sede universitaria a pochi metri dal corso Garibaldi. In via Salaris, infatti, attendono da Cagliari il cambio di passo, da effettuare nel solco della continuità, senza eccessivi scossoni gestionali. «Sì, serve solo ancora un po’ di pazienza, non ci resta che attendere che questa norma venga inserita nel “collegato” alla Finanziaria - prosegue Parpaglia -. Da parte nostra è stato fatto tutto, le procedure sono state eseguite nei modi e nei tempi corretti. Insomma, siamo pronti». Giovanni Pinna Parpaglia prosegue e rassicura: «Una cosa mi preme sottolineare: la Regione ha fatto bene a rivedere il modello di “governance” della Fondazione. Ovvero, è importante che il territorio sia presente, dunque con Comune e Provincia di Nuoro. Intanto, sebbene informalmente per non gravare sui conti del Consorzio, abbiamo già dialogato con un notaio che ha predisposto gli atti. Quindi, l’atto di costituzione della Fondazione è già pronto, nelle sue linee. Abbiamo solo fatto presente in Regione, attraverso una Pec, che per arrivare alla Fondazione fosse necessario non sciogliere il consorzio universitario UniNuoro. Ciò avrebbe portato alla cessazione di tutti i rapporti attivi (crediti nei confronti della Regione, ndr ) e passivi».

Studenti da tutelare

Fare in modo che le incertezze gestionali non intacchino il regolare svolgimento dell’attività didattica. Ecco la missione del commissario liquidatore sassarese. Come dire, sebbene per l’arrivo della Fondazione i tempi si siano dilatati oltremisura, corsi e fervore accademico non devono venire meno. Parpaglia conclude: «L’attività continua regolarmente, così come la promozione per l’attivazione dei nuovi corsi. Abbiamo anche altri progetti in essere che si legano al territorio, come Next Generation. Insomma, non c’è alcun smantellamento della sede universitaria. La Fondazione sarà lo stesso Consorzio, ma trasformato in Fondazione».