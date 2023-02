L’università accoglie i futuri studenti  

Dopo quattro anni l’Università torna ad accogliere in presenza studenti e studentesse delle scuole superiori con le Giornate dell’Orientamento. Giovedì e venerdì dalle 9 alle 15, sabato dalle 9 alle 13, l’ateneo ospiterà alla Cittadella di Monserrato oltre 10.000 ragazzi e ragazze da tutta l’Isola, per presentare la propria offerta e i servizi a chi si sta avvicinando adesso al mondo universitario.

Un grande evento per riprendere dal vivo le attività con le future matricole, svolte solo in videoconferenza durante la pandemia. «Finalmente si torna in presenza anche con l’orientamento», la soddisfazione del rettore Francesco Mola nella presentazione ieri in Rettorato. «Laurearsi è sempre più importante e ci attrezziamo per rispondere a ciò che ci viene chiesto. Negli ultimi anni, per effetto delle lezioni online, c’è stato un boom di iscritti anche con molti che volevano riprendere gli studi».

Il programma

È ancora possibile prenotarsi alle tre giornate di orientamento (lo sarà anche a evento in corso, per i giorni successivi), con l’ateneo che presenterà le attività nelle aule e nei laboratori della Cittadella, con possibilità di visitare biblioteche e musei oltre che conoscere i servizi di counseling, i tutor e le agevolazioni su tasse, borse di studio, alloggi e trasporti.

«Vogliamo formare una grande cultura universitaria, che comprende gli studenti ma anche chi ha completato il percorso», segnala Valentina Onnis, prorettrice all’orientamento e Alumni. «Nello spazio accoglienza ci saranno i tutor buddy, colleghi esperti degli ultimi anni di corso che avvicineranno come amici quelli nuovi per facilitare la transizione e l’ingresso nel mondo universitario. E chi ha terminato gli studi, affermandosi come professionista nei vari campi, testimonierà l’importanza dello studio all’università». Sono previste anche attività specifiche per gli insegnanti.