L’Università accoglie due nuovi studenti rifugiati 

Sono arrivati in Italia i 71 nuovi studenti rifugiati vincitori delle borse di studio del progetto UNICORE, promosso dall’Agenzia ONU per i rifugiati, con la partecipazione di 33 atenei italiani. Tra loro anche due studenti che hanno scelto l’Università di Cagliari, che prosegue così il suo impegno nel programma voluto e creato dall’ONU finalizzato a offrire ai rifugiati un ingresso protetto in Italia e l’opportunità di costruire un futuro in modo dignitoso ed autonomo.

Si tratta di Annet, rifugiata originaria del Sud Sudan, che ha vissuto in Uganda e si è iscritta alla laurea magistrale in Economia, finanza e analisi dei dati, e di Musie, eritreo, anche lui rifugiato in Uganda, che frequenterà il corso in Advanced Biotechnology.Il progetto UNICORE, attivo dal 2019, ha già permesso a oltre 300 studenti rifugiati di accedere all’istruzione universitaria in Italia in modo sicuro e regolare, offrendo un’alternativa concreta ai viaggi pericolosi gestiti dai trafficanti. L’iniziativa mira a creare canali legali di accesso all’istruzione superiore, promuovendo l’autonomia, la dignità e la possibilità per i rifugiati di contribuire attivamente alle società che li accolgono.L’Università di Cagliari conferma così il proprio ruolo attivo, offrendo a Annet e Musie la possibilità di costruire un futuro accademico e professionale in un contesto accogliente e internazionale.

