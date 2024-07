L’Università a un passo da Su Nuraxi 

La Barumini archeologica scrive la storia con la formazione universitaria. Presentato ieri un nuovo corso di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali che offrirà agli iscritti la possibilità di studiare a due passi dal sito Unesco di Su Nuraxi e con un laboratorio già attivo ed efficiente. Le lezioni si terranno anche nelle sedi cagliaritane di Sa Duchessa e Cittadella dei musei. Già da quest’anno la possibilità a 15 studenti di accedere a un’alta formazione riconosciuta a livello internazionale. Le iscrizioni sono già partite. Il corso permetterà, dopo la tesi di laurea che vale anche come esame di stato, l’abilitazione ufficiale alla professione di restauratore con annessa iscrizione all'albo.

«Quando i colleghi mi hanno raccontato questa volontà, mi sono entusiasmato subito. Siamo attori che devono mettersi insieme per restituire al territorio – dice entusiasta il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola –. Abbiamo una grande responsabilità: le cose ci sono state tramandate, dobbiamo preoccuparci della loro gestione. Questo corso può diventare trampolino di lancio per Summer school internazionali, per far conoscere quanto ci è stato donato e farne un campo attivo di ragionamento per parlare di sostenibilità. È infine un’occasione per far sentire in modo forte a livello nazionale e internazionale la voce della nostra regione». Aggiunge Ignazio Putzu, pro-rettore alla didattica dell’ateneo: «L’organizzazione del corso ha richiesto un lavoro complesso di aggregazione di discipline e ricercatori appartenenti a nove dipartimenti diversi, a testimonianza della ricchezza di competenze scientifiche offerte».

Monica Stochino, soprintendente Apab, assicura che l’avvio del corso a Barumini corona un progetto importante di sinergia tra Comune, Soprintendenza e Università di Cagliari, finalizzata a formare i restauratori del futuro: «È una figura professionale carente nell’Isola e che già da oggi può essere operativa». Gianfranca Salis, funzionaria archeologa della Soprintendenza aggiunge: «Si apre una bella prospettiva di crescita per i giovani ma anche per poter avere risorse umane che consentiranno di completare una filiera virtuosa di cui tanto si parla in archeologia. Senza il restauro la filiera è monca».

Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini, è orgoglioso: «È un momento storico per la nostra comunità e per l’intero territorio, che segna il passaggio concreto di un progetto ampio e strutturato che porterà beneficio a tutte le comunità coinvolte a livello culturale ed economico e permetterà di fare un nuovo salto di qualità sui beni culturali». Alla presentazione sono intervenuti anche esponenti della Regione, che hanno portato il messaggio della presidente Alessandra Todde parlando di «un sicuro impulso alla crescita dei territori con importanti opportunità a livello internazionale». Anche l’assessora della Pubblica Istruzione, Ilaria Portas, attraverso la sua segretaria particolare, Maria Delogu, ha sottolineato l’importanza «di un percorso che formerà eccellenze del futuro in campo archeologico».

