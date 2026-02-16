VaiOnline
Santu Lussurgiu
17 febbraio 2026

Lunis de pudda e oggi di nuovo Carrela ‘e nanti 

Altra giornata densa di emozioni a Sa Carrela ‘e nanti. Finalmente incorniciata da un bel sole, con le spettacolari pariglie che hanno dispensato brividi e passione al folto pubblico che non si è perso neanche un istante della sfrenata corsa.Ieri su Lunis de sa pudda, la gara di abilità ad abbattere galline posticce. Cavalieri mascherati e affiatati in un abbraccio fraterno per una prova di valore e appartenenza. Sa Carrela ‘e nanti è nel dna di ogni lussurgese, coltivata fin dalla tenera età, erede della tradizione ippica tramandata fin dall’epoca degli Spagnoli.

A celebrare sa Carrela anche una pariglia speciale, una pareza ‘e tres formata dai giovani cavalieri Chicco Mele, Gioele Brazzi e Mario Sechi, allievi della scuola di equitazione di San Leonardo de Siete Fuentes, gestita da Antonello Brazzi. Questo pomeriggio, martedì grasso, gran finale con nuove ed entusiasmanti pariglie dei cavalieri mascherati. ( j. p. )

