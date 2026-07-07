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Fluminimaggiore
08 luglio 2026 alle 01:38

L’Unione Sarda è ritornata ai suoi lettori 

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Dopo mesi di attesa il nostro quotidiano L’Unione Sarda ritorna tra i lettori di Fluminimaggiore. Nei giorni scorsi presso il Market Crai di via Vittorio Emanuele 486 è stato aperto un nuovo punto vendita dei giornali. «Da mesi nel nostro paese non era più possibile comperare un giornale per la chiusura del punto vendita – spiega Mattia Tiddia, titolare con la moglie Sara Casu del Market Crai – C’è sembrato ingiusto che gli abitanti di Fluminimaggiore rimanessero senza i giornali, soprattutto gli assidui lettori dei quotidiani. Per questo abbiamo deciso di allestire un punto vendita all’interno del nostro market e di offrire un servizio in più ai nostri concittadini». Le prime copie de L’unione Sarda, sono andati a ruba. «Le abbiamo terminate in pochissimo tempo – conclude Mattia Tiddia – abbiamo già richiesto una fornitura superiore. Speriamo per il futuro di poter ingrandire il punto vendita e di potenziare l’edicola nel nostro market».

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