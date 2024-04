L’Unione Sarda e Mara Damiani celebrano il Martire  

Da ieri sera sino al 6 maggio L’Unione Sarda e l’artista cagliaritana Mara Damiani celebrano Sant’Efisio con due iniziative: una è l’allestimento nelle vetrine della Rinascente nel capoluogo, l’altra prevede la distribuzione in edicola, con il quotidiano, di un quaderno dedicato alla Festa in onore del martire guerriero simbolo di un’intera Isola.

Le vetrine dello storico grande magazzino affacciato sul porto di Cagliari hanno una posizione privilegiata per i festeggiamenti di Sant’Efisio e diventano un punto di riferimento del Gruppo editoriale L’Unione Sarda e di Mara Damiani per celebrare la più grande festa religiosa, culturale e identitaria della Sardegna. Tra le vetrine una (la seconda di via Roma partendo dall’incrocio con largo Carlo Felice) è dedicata ai media leader in Sardegna che ogni anno raccontano Sant’Efisio attraverso L’Unione Sarda, Videolina, Radiolina, Sardegna1 e L’Unione Sarda.it.

La narrazione complessiva avviene con le suggestive immagini storiche prodotte dalle telecamere di Videolina, accompagnate da un originalissimo vestito tradizionale sardo in cui sono ricamate le pagine storiche del giornale che dal 1890 a oggi ha seguito la festa più sentita dell’Isola. C’è anche l’esposizione di strumenti storici che hanno permesso a Radiolina, e non solo, di raccontare l’evento in passato.

Le vetrine ideate dalla designer e artista Mara Damiani rappresentano Sant’Efisio attraverso i colori e la simbologia sacra legata al martire: la croce confraternale, il toson d’oro, le mazze d’argento. Le cromie blu e bianche del simulacro sono connesse alla sua grande dedizione alla Vergine Maria mentre il colore rosso è legato alla passione di Cristo e al concetto di amore e rinascita. L’oro è invece il colore che nobilita la rappresentazione.

Fino al 6 maggio verrà distribuito con L’Unione Sarda (a soli 3 euro e 50 più il prezzo del quotidiano) un quaderno per la celebrazione della Festa di Sant’Efisio, con i disegni di Mara Damiani. Nella copertina sono raffigurati i costumi tradizionali della Sardegna che ogni anno, dal primo al 4 maggio, sfilano a piedi, a cavallo o sulle traccas in una commovente e grandiosa processione.

RIPRODUZIONE RISERVATA