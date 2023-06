L’Unione Sarda e Il Foglio, estate da leggere 

«Mettiamo a disposizione dei tanti lettori che abbiamo in Sardegna i nostri contenuti. Lo facciamo con un gesto d’amore nei confronti di questa terra. Riteniamo sia utile poter offrire un ulteriore punto di vista sulla realtà a un pubblico, attento e ottimista». L’annuncio del direttore de “Il Foglio” Claudio Cerasa: da lunedì 3 luglio sino alla fine del mese di agosto, il giornale arriverà ogni giorno nelle edicole dell’Isola. Tutto questo grazie alla sinergia con L’Unione Sarda e alla possibilità di utilizzare il Centro stampa del gruppo editoriale a Elmas. I due giornali saranno offerti in abbinamento al prezzo di 2,50 euro. Un weekend al mese ci sarà anche il magazine “Il Foglio Review”.

Quanto è importante la Sardegna per Il Foglio?

«È molto importante per noi perché è una delle regioni di frontiera dove si manifestano con anticipo, rispetto ad altre aree del Paese, alcuni fenomeni politici e altri si esauriscono prima che ciò accada da altre parti. La Sardegna è una terra in cui matura e cresce da anni una classe dirigente con una proiezione nazionale. Penso sia utile fare questo sforzo. Ci aiuta il rapporto ormai consolidato con il gruppo editoriale L’Unione Sarda».

Quale modello di sviluppo per la Sardegna. Turismo e quali altri progetti?

«Penso che l’Isola sia il luogo ideale per far crescere un nuovo tessuto imprenditoriale alimentato da giovani talenti, attraverso un sistema fiscale agevolato e benefici che potrebbero trasformare la Sardegna in una “gioiosa macchina da guerra” capace di fare sistema con le attività di questi nuovi imprenditori».

Come interpretare l’attuale momento politico? Il governo di centrodestra come si comporta?

«È una fase politica molto importante, fatta di tante contraddizioni e la contraddizione più viva è quella incarnata dalla premier Giorgia Meloni che è, allo stesso tempo, un riferimento per i sovranisti, ma anche una speranza per avere una destra più pragmatica. In questi giorni Meloni ha scelto di essere forte con gli slogan anti europeisti, ma ha anche deciso di essere molto pragmatica quando si parla di temi come l’immigrazione, discostandosi dal sovranismo che serpeggia nell’Est Europa».

Pragmatica anche quando emergono tensioni tra le anime del centrodestra.

«Di fronte a un centrosinistra che pensa di più a come trovare un modo per litigare, anche all’interno dei suoi partiti, il centrodestra fa tutto da solo. Opposizione, governo, maggioranza, minoranza. Ha il vento in poppa e una forza parlamentare che altri governi non hanno avuto nel passato. L’unico vero nemico di Giorgia Meloni è il centrodestra. Per questo, deve essere capace di cambiare pelle e di trasformarsi senza far esplodere le sue contraddizioni».

Un’Italia che corre e l’altra che arranca per richiamare il titolo di un suo recente editoriale.

«C’è un’Italia davvero sconfortante, mi riferisco alla politica. Un’Italia che arranca e spesso pasticcia. Non riesce ad essere all’altezza delle sfide. Ma c’è anche un tessuto industriale che mostra una grande capacità di innovare e di crescere. Al momento l’Italia è il Paese che cresce di più tra i paesi più grandi d’Europa, ha il miglior rapporto tra titoli di Stato e rendimenti e aumenta la fiducia rispetto ai futuri investimenti. È un Paese che ha una solidità economica che spesso sfugge agli analisti. C’è un’Italia che va, quella economica».

La politica che cosa dovrebbe fare?

«Fare in modo che l’altra Italia sia libera di agire, togliere alcuni vincoli, sburocratizzare quello che si può e soprattutto spendere le risorse finanziarie disponibili».

Il Foglio è sempre stato un giornale garantista. Un marchio di fabbrica.

«Il garantismo è l’essenza della libertà e della democrazia. È la Costituzione che ci dice di essere garantisti. Penso che il populismo più pericoloso in Italia sia quello giudiziario. Un populismo che in pochi vogliono limitare».

Putin, dopo la marcia della Wagner verso Mosca, è davvero più debole? Come interpretare quello che succede a Mosca?

«L’aura di invulnerabilità di Putin è venuta meno. Ma le divisioni che sono emerse all’interno della Russia devono incoraggiare l’Europa ad offrire, ancora di più, un sostegno all’Ucraina. Mai come oggi è chiaro che investire sulla sicurezza dell’Ucraina voglia dire investire sulla sicurezza dell’Occidente».

I passi di Papa Francesco per arrivare alla pace potrebbero produrre risultati?

«Credo sia giusto fare un tentativo da parte della diplomazia della Santa Sede, ma temo che sia molto difficile che possano arrivare concreti risultati».

Lei ha radici siciliane. Sardegna e Sicilia hanno ottenuto il riconoscimento del principio di insularità nella Costituzione. Che cosa occorre fare per renderlo un valore concreto?

«Bisogna smettere di chiedere che cosa potrebbe fare il governo centrale per le isole e cominciare a darsi da fare: investire su creatività e innovazione per diventare un polo attrattivo non solo per il turismo ma anche per il capitale umano».

