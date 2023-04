“L’Unione Salute” 

Asma, come riconoscerla e curarla.

Come riconoscere l’asma, come curarla, come distinguere le varie forme. Sono i temi della puntata de “L’Unione Sarda Salute”, il programma dedicato alla sanità condotto da Ivan Paone (nella foto) in onda ogni martedì alle 15 su Videolina.

Sarà ospite il professor Stefano Del Giacco, direttore del reparto di Allergologia del Policlinico Casula di Monserrato e presidente dell’Accademia europea di Allergologia e Immunologia clinica.

L’esperto parlerà anche di allergie. Con l’arrivo della stagione primaverile i casi saranno in sensibile aumento e molte persone dovranno affrontare tale problema.

