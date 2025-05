“L’Unione Salute” 

«Non arretrare sugli investimenti pubblici per la ricerca». L’appello della comunità internazionale degli esperti impegnati nello studio della sindrome di Down era rivolto al mondo delle istituzioni, lo scorso marzo, in occasione della giornata mondiale e segnalava un calo d’interesse nella ricerca. Eppure grazie al progresso scientifico l’aspettativa di vita di chi convive con la trisomia 21 è notevolmente aumentata rispetto al passato: attualmente tocca i 60 anni di media contro i 9 del 1930 e i 20 del 1970. Paolo Moi, ex Direttore della clinica pediatrica ed ex coordinatore regionale delle malattie rare, è l’ospite di “Unione Salute”, condotta da Lorenzo Paolini, condirettore e direttore editoriale de L’Unione Sarda.