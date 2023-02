Il mal di denti, un incubo per grandi e piccoli ma che adesso è facilmente curabile senza dolore. La salute dei nostri denti sarà al centro della puntata di oggi, in via eccezionale in onda alle 21.30, di “L’Unione Salute”, condotta da Ivan Paone (foto) .

Ospite la professoressa Elisabetta Cotti, direttrice dell’Odontostomatologia dell'Aou di Cagliari.Nel corso della trasmissione verranno forniti i consigli per mantenere la nostra dentatura in buono stato di salute.

