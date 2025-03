“L’Unione Salute” 

Il tumore al colon è una delle patologie oncologiche più diffuse a livello mondiale ed è anche una delle principali cause di morte per cancro. La malattia può avere un decorso iniziale completamente asintomatico e dare segni di sé solo a uno stadio più avanzato, motivo per cui la diagnosi precoce risulta fondamentale. Fra i fattori di rischio, la predisposizione genetica e lo stile di vita, in particolar modo quello legato all’alimentazione. Se ne parla oggi nella puntata di “Unione Salute” (Videolina, ore 15.05): Angelo Restivo, professore di Chirurgia nella facoltà di Medicina e chirurgo dell’Aou Cagliari, è ospite di Lorenzo Paolini, condirettore e direttore editoriale de L’Unione Sarda.