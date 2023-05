Disfunzioni sessuali maschili, come affrontarle. Perché è importante parlare di sessualità? Quali sono le disfunzioni sessuali maschili e come curarle? Sono alcuni dei temi che affronterà la puntata odierna di “L’Unione Salute”, la trasmissione di informazione medica condotta da Ivan Paone (nella foto) , in onda questo pomeriggio alle 15 su Videolina.

Sarà ospite il professor Alessandro Oppo, andrologo dell’Aou Cagliari, Policlinico Duilio Casula di Monserrato.

L’esperto affronterà temi generalmente tabù, invece risolvibili se ci si rivolge a uno specialista in grado di individuare il problema e di prescrivere l’adeguata terapia.

