“L’Unione Salute” 

Un’infiammazione della tiroide che manda in bambola il motore del nostro corpo e mette a rischio il metabolismo. Le tiroidite acute sono solitamente causate da un’infezione batterica mentre quella subacuta è di solito di orine virale. La tiroidite di Hashimoto, molto comune in Sardegna, è una malattia autoimmune ed è la causa più frequente di ipotiroidismo. Il trattamente spesso prevede una terapia ormonale sostitutiva e l’assunzione di ormoni tiroidei deve proseguire per tutto il corso della vita. Alessandro Oppo, endocrinologo e andrologo del Policlinico (AOU Cagliari) è ospite di Lorenzo Paolini (foto) , direttore editoriale de L’Unione Sarda, nella puntata di oggi (Videolina, ore 15.05).