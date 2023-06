“L’Unione Salute” 

Come difendere la salute dei nostri occhi. Come mantenere gli occhi in salute d'estate: occhiali da sole, alimentazione, protezione dai traumi. La corio retinite sierosa centrale: una malattia più frequente di quanto si pensa e trattabile con un nuovo laser. L’esame OCT: a cosa serve e come si esegue, perché dovrebbero farlo tutti almeno una volta.

Sono i temi al centro de L’Unione Sarda Salute, la trasmissione di informazione medica condotta da Ivan Paone (nella foto), in onda ogni martedì alle 15 su Videolina. Ospite il dottor Sergio Solarino, direttore sanitario del Centro Vista di Cagliari.

