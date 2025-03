“L’Unione Salute” 

Un’infiammazione della vescica che può essere causata da vari fattori, fra cui infezioni batteriche, irritazioni chimiche e traumi fisici. La forma più comune resta però quella in cui batteri (come l’Escherichia coli) normalmente presenti nel tratto intestinale, riescono a entrare nel tratto urinario e a colonizzare la vescica. Il sintomo più fastidioso è il bruciore durante la minzione spesso accompagnato da frequenti stimoli a urinare. Sebbene la cistite possa colpire chiunque (e a qualunque età) è più frequente nelle donne per ragioni anatomiche. Francesca Portoghese, urologa all’ospedale SS. Trinità (Asl Cagliari), è l’ospite a “Unione Salute” (Videolina, ore 15.05), condotto da Lorenzo Paolini, condirettore de L’Unione Sarda.