“L’Unione Salute” 

La menopausa è una fase delicata che tutte le donne prima o poi attraversano. Si tratta dell’evento fisiologico che coincide con il termine dell'età fertile. Corrisponde, infatti, al periodo in cui i cicli mestruali sono mancati per 12 mesi. Come affrontare al meglio questo momento della vita?

Questo pomeriggio alle ore 15, risponderà a questa e altre domande la dottoressa Monica Pilloni, ginecologa del Policlinico Duilio Casula di Monserrato, durante la puntata di "L’Unione Sarda Salute”, il programma di informazione medica e approfondimento condotto da Ivan Paone (nella foto) in onda ogni martedì alle 15.

