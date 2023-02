L’importanza della diagnosi infantile, nuovi sistemi di cura e protesi d’avanguardia. Venerdì ricorre la Giornata mondiale contro la sordità e “L’Unione Salute”, il programma di informazione medica condotto da Ivan Paone (nella foto) , oggi alle 15 su Videolina fa il punto della situazione.

Sarà ospite il dottor Franco Panu, responsabile dell’Otorinolaringoiatria del Policlinico Città di Quartu, che ci parlerà di prevenzione e cura. In particolare, l’esperto si soffermerà sull’importanza di una diagnosi già in età infantile e della necessità di mettere al riparo il nostro orecchio dai rumori forti che possono danneggiarlo, come quelli provocati dalla musica troppo alta in discoteca.