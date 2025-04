“L’Unione Salute” 

Zuccheri e batteri, binomio esplosivo. Almeno per i nostri denti: la metabolizzazione nella bocca infatti produce acidi che attaccano lo smalto. Quando il rivestimento protettivo dei denti viene danneggiato, si formano delle piccole cavità che, se non trattate, possono evolvere in carie più profonde. Il processo inizia sempre con un fenomeno chiamato demineralizzazione, quando vengono sciolti i minerali presenti nello smalto, in particolare calcio e fosforo. Lo stadio iniziale però può essere fermato da una corretta igiene orale e da paste dentifricie appropriate. Se ne parla oggi a Unione Salute (Videolina, ore 15.05): Corrado Sergi, odontoiatra cagliaritano, è ospite di Lorenzo Paolini.