Il laser per curare il glaucoma, per chi è consigliabile? Quali sono le possibilità diagnostiche e le nuove terapie per il cheratocono? Lenti intraoculari premium che correggono miopia, ipermetropia e anche la presbiopia, da chi possono essere usate?

Sono alcuni degli argomenti al centro della puntata di "L’Unione Salute”, la trasmissione di informazione medica condotta da Ivan Paone (nella foto) , in onda questo pomeriggio come ogni martedì, alle 15, su Videolina.

Sarà ospite della puntata di oggi il dottor Sergio Solarino, direttore sanitario della clinica oculistica Centro Vista di Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA