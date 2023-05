Dolori muscolari diffusi in assenza di segni di infiammazione, spesso associati ad altri sintomi quali affaticamento, disturbi del sonno, deficit di memoria e concentrazione. È la fibromialgia, o sindrome fibromialgica, malattia cronica per la quale non esiste una cura definitiva.

Sarà questo il tema al centro della puntata di “L’Unione Salute” di oggi, alle 15, la trasmissione di informazione medica condotta da Ivan Paone (nella foto), in onda ogni martedì su Videolina. Sarà ospite il professor Alberto Cauli, direttore del reparto di Reumatologia dell’Aou Cagliari Policlinico Duilio Casula, che farà il punto sulle diagnosi e sulle più recenti terapie.

RIPRODUZIONE RISERVATA