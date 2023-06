“L’Unione Salute” e le infezioni estive 

Tempo di vacanze ma purtroppo batteri e virus non vanno in ferie. Le infezioni sono sempre in agguato, compreso quella da Covid, e dobbiamo imparare a difenderci. Sarà questo l’argomento de “L’Unione Salute”, la trasmissione di informazione medica condotta da Ivan Paone (foto) in onda oggi alle 15 su Videolina. Sarà ospite della puntata il professor Giovanni Sotgiu, ordinario di Statistica medica ed Epidemiologia Clinica. Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari.