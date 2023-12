L’Unione Europea verso la sfida del 2024 

Bruxelles. Era stato consacrato cittadino europeo onorario senza troppo clamore e lui si era accontentato di ringraziare educatamente. «La lotta per un'Europa forte, che sostenga attivamente i suoi valori, resta la mia. Mi arrabbio quando sento che si sta allontanando da tutto ciò», aveva detto. Ora che a Bruxelles le bandiere sventolano a mezz'asta in sua memoria, i protagonisti dell'Unione alla quale Jacques Delors ha dato il volto lo ricordano con la promessa, sintetizzata dalla presidente Ursula von der Leyen, di seguirne l'eredità e accelerare sul progetto comune.

Una prova davanti alla quale l'Ue nel 2024 sarà chiamata a resistere su più fronti: dal fermare l'assedio sovranista al riformare la sua architettura interna per potere, nelle parole di Emmanuel Macron, «decidere per se stessa». Sottraendosi alla «vetocrazia» di cui ai tempi di Delors era il Regno Unito a essere protagonista e che oggi l'Est Europa brandisce spesso a suo favore. L'anno elettorale ormai alle porte non sembra però promettere niente di buono per il fronte europeista. Dopo la vittoria a valanga dell'ultradestra di Geert Wilders in Olanda a novembre, i sondaggi in vista delle Europee di giugno indicano l'espansione della galassia sovranista e populista in tutti i Ventisette.

