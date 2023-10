L’Unione europea si stringe a Kiev  

Kiev. Il Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea per la prima volta nella storia si tiene in trasferta, per l’occasione a Kiev, e questo in sé viene descritto come “un fatto storico”. La presenza è il messaggio. Di sostegno, qualunque cosa accada. «Siamo qui per mostrare che l’Ucraina fa parte della famiglia europea e che la sosterremo nel suo cammino verso l’Ue», nota ad esempio la francese Catherine Colonna. Anche Roma è pronta a fare la sua parte. Antonio Tajani, a quattr’occhi con il presidente Volodymyr Zelensky, ha assicurato che la difesa dell’Ucraina sarà la priorità del G7 italiano e che si sta lavorando «all’ottavo pacchetto di armi» da inviare a Kiev. «Vediamo quello che possiamo dare - ha spiegato il titolare della Farnesina - gli ucraini sono sempre interessati alla difesa aerea. Nella lista non ci sono solo armi letali, servono anche i cappotti ad esempio o i visori notturni. Per noi la linea guida è sempre nulla che vada oltre la frontiera». Ma lo stop agli aiuti deciso dagli Usa - per quanto probabilmente temporaneo - ha gettato innegabilmente un’ombra oscura sui lavori del Consiglio.

«La vittoria dipende dalla nostra cooperazione», ha notato Zelensky parlando ai ministri, mentre dall'altra parte dell'Oceano Biden sta cercando di correre ai ripari. «Siamo favorevoli e siamo pronti ad aiutare l’Ucraina concretamente», ha dichiarato il ministro Tajani annunciando l’accordo per la ricostruzione della cattedrale di Odessa da parte dell’Italia.

Super arma

Intanto, Mosca, scrive il New York Times, sarebbe pronta a testare un missile a propulsione nucleare con una tecnologia micidiale. Dopo l’aumento del budget per la difesa del 70% per il 2024 e le operazioni sul terreno che vedono fino a 10mila uomini ammassati a Bakhmut, l’ipotesi di un potenziamento dell’arsenale russo, sul fronte atomico, è naturalmente fonte di allarme rosso. Il quotidiano americano ha ricostruito la minaccia attraverso immagini satellitari di una remota base russa nell’Artico, evidenziando che i movimenti di aerei e veicoli all’interno e nelle vicinanze del sito sono simili a quelli effettuati per i test di due missili nel 2017 e nel 2018. Nelle ultime due settimane nella zona sono stati avvistati anche aerei di sorveglianza Usa.

