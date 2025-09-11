L’Unione europea si prepara a riconoscere la Palestina 

Bruxelles. La richiesta ai Paesi europei di riconoscere lo Stato della Palestina e il pieno appoggio alle misure annunciate da Ursula von der Leyen contro Israele, dalle sanzioni ai coloni violenti alla sospensione parziale dell’accordo bilaterale: sono questi i punti centrali della risoluzione comune sull’emergenza umanitaria a Gaza approvata dal Parlamento europeo con 305 voti a favore, 151 contrari e 122 astenuti. Un passo inedito, quello dell’Eurocamera, che ha innescato la spaccatura della maggioranza in Italia. Gli alleati di governo hanno votato in tre modi diversi: favorevole alla risoluzione Forza Italia, Fratelli d’Italia astenuti, contraria la Lega. Da segnalare come la delegazione azzurra abbia votato a favore “per senso di responsabilità”, malgrado i punti di dissenso con il testo: dal no all’abolizione dell’accordo Ue-Israele al no al riconoscimento della Palestina «in modo unilaterale». Diviso anche il campo largo. In tarda serata, poi, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato gli attacchi al Qatar, senza nominare Israele.

Il passaggio parlamentare rappresenta un oggettivo successo per von der Leyen e la sua maggioranza, capaci di superare un difficile esame alla prova dell’Aula su un tema estremamente divisivo come quello della crisi umanitaria nella Striscia. Il principale pomo della discordia era l’uso del termine “genocidio”: parola che era nella bozza iniziale dei socialisti ma che i popolari (che si sono divisi nella votazione) non avrebbero mai accettato. Alla fine il gruppo progressista su questo passaggio ha fatto un passo indietro. E a tanti non è piaciuta la richiesta, contenuta nel testo, di indagini complete su tutti i crimini di guerra di Israele.

Feroce è stata la replica di Benyamin Netanyahu. «Manterremo la promessa, non ci sarà nessuno Stato palestinese», ha tuonato il premier israeliano, attaccando anche lo spagnolo Sanchez che aveva detto che Madrid non può fermare l’offensiva di Israele perché «non possiede armi nucleari». «Questa è una minaccia genocida contro l’unico Stato ebraico al mondo», ha accusato.

Divisioni anche nel nostro Parlamento: l’Italia rivendica l’intenzione di tenere aperto «il dialogo» con Israele ma, davanti a «una carneficina che non finisce», ammette che «le scelte di Netanyahu sono andate ben oltre una reazione proporzionata, violando il diritto internazionale umanitario» e causando «una situazione inaccettabile», ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, nell’informativa davanti alle Camere, aprendo a nuove sanzioni contro lo Stato ebraico, proposte da Ursula Von der Leyen. Un passo che non basta all’opposizione, in pressing per il riconoscimento della Palestina e per la rottura dei rapporti con Tel Aviv.

