L’Unione dei Comuni è in frantumi 

Lo scisma dall’Unione dei Comuni del Nord Ogliastra ha lacerato i rapporti tra Tortolì e gli altri sette enti. Ma la delibera con cui il sindaco, Marcello Ladu, ha annunciato l’uscita dall’Unione «non è regolare». A questo punto la spaccatura si fa ancora più netta. Ennio Arba, sindaco di Urzulei, che dell’Unione è presidente pro tempore, ha contestato il provvedimento deliberato dal Consiglio comunale di Tortolì sostenendo che non ci fosse il quorum necessario, come richiesto dallo statuto. È una guerra di numeri ed equilibri, sottilissimi, con Tortolì che a inizio estate ha scelto di salutare gli altri Comuni associati: Baunei, Girasole, Lotzorai, Talana, Triei, Urzulei e Villagrande. Sulla contestazione, per ora, il sindaco Ladu mantiene un profilo basso e sceglie di non replicare al lodo Arba.

Il caso

Il pomo della discordia è la delibera dello scorso 29 giugno, quando il Consiglio comunale di Tortolì aveva espresso la volontà di uscire dall’Unione dei Comuni. In quella circostanza, in Aula erano presenti 11 consiglieri sui 16 (più il sindaco) previsti, con la conseguenza che i due terzi corrispondono a 12 consiglieri. «La delibera è stata votata da 11 consiglieri e il mancato rispetto del quorum inficia la validità dell’atto, con la conseguenza che Tortolì fa ancora parte integrante dell’Unione, in quanto la deliberazione di esercizio del recesso deve intendersi improduttiva di effetti e non opponibile all’Unione stessa». Arba non entra nel merito della decisione politica di Ladu: «Non si contesta la sua scelta, che è prettamente politica, quanto la validità di quella delibera. Auspico un atteggiamento leale e collaborativo necessario per portare avanti l’azione amministrativa nell’interesse di tutti i cittadini residenti nell’ente che rappresento, compresi quelli di Tortolì».

Mano tesa

A suo tempo Ladu aveva manifestato una certa insofferenza rispetto all’attività amministrativa portata avanti dall’Unione dei Comuni. Il sindaco di Tortolì aveva dichiarato di non voler essere il bancomat dell’Unione. Arba guarda avanti e tende la mano: «Noi siamo per unire, non per separare. Stiamo cercando di aggregare. Qui siamo tutti piccoli e lo spirito dev’essere collaborativo». Ma al momento qualsiasi (ipotetica) finestra di dialogo resta chiusa, con Tortolì che conserva la volontà della prima ora, ovvero dire addio all’Unione.