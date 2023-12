L’Unione dei Comuni a rischio per i vigili 

«O i cinque Comuni dell’Unione si mettono tutti assieme per i vigili o dal primo luglio ciascuno per conto suo». È l’ultima ratio, come ha spiegato il sindaco di Muravera Salvatore Piu «ma così non ha più senso andare avanti: o si uniscono davvero i vigili dell’intera Unione dei Comuni sotto un unico comandante o si prenda atto che l’Unione non funziona».

Il voto

La decisione – assieme a quella di prorogare la funzione associata sino al prossimo 30 giugno (è in scadenza il 31 dicembre) – è stata approvata dal Consiglio comunale con l’astensione della minoranza. Sono solo tre ad oggi, infatti, i Comuni che hanno unito i vigili: Muravera, Villaputzu e San Vito. Villasimius non ha mai aderito mentre Castiadas, dopo un paio d’anni, è fuoruscito (con risultati soddisfacenti, perlomeno per quanto riguarda gli introiti delle multe, superiori a quelli dei tre Comuni messi assieme). «Questi sei mesi – mette in evidenza il sindaco Piu – servano per includere e non per escludere. O anche Villasimius e Castiadas mettono a disposizione i loro vigili e assieme scegliamo un unico comandante o tutto si scioglie». Piu chiarisce che «ci vuole coraggio per uscire dall’Unione, ma se la si vuole salvare occorre invertire la rotta, serve cioè una redistribuzione di uomini e mezzi. Non è più pensabile che Muravera ogni volta debba andare in soccorso degli altri Comuni. Tutti assieme o nulla». Perplessa la minoranza che sceglie l’astensione: «Va bene cercare di unire – dice Gianfranco Sestu, capogruppo di Obiettivo Muravera – ma la data a nostro avviso è un problema. Il primo luglio rischiamo di trovarci con pochissimi vigili».

Il territorio

Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu sposa la proposta del sindaco di Muravera ma anche le preoccupazioni della minoranza: «Sono assolutamente favorevole – spiega – perché è giusto che tutti e cinque i Comuni gestiscano insieme una funzione così importante». Porcu, d’altra parte, manifesta perplessità sulle tempistiche: «A luglio – aggiunge il primo cittadino di Villaputzu – siamo in piena stagione turistica, una stagione che richiede notevoli sforzi e risorse in termini di vigili presenti sul territorio. Così si rischia di arrivare all’estate senza un’adeguata programmazione».Ma il messaggio del sindaco di Muravera è rivolto soprattutto al sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni che è anche presidente dell’Unione dei Comuni del Sarrabus. Murgioni non chiude del tutto la porta: «Non sono contrario – sottolinea il primo cittadino di Castiadas – a riunire i vigili dei cinque Comuni, alla base però ci deve essere un progetto che garantisca il controllo dell’intero territorio». Per Murgioni «oltre al comandante durante il periodo estivo servono almeno cinquanta vigili. Ci riusciamo? Senza queste garanzie riunire i vigili non avrebbe senso». Un’impresa, insomma, molto complicata: il rischio è che a luglio l’Unione dei Comuni si sciolga definitivamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA