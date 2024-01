L’Unione ciclistica fa festa per i suoi 40 anni in sella 

L’Unione ciclistica Guspini ha da poco tagliato un traguardo importante. Non quello delle competizioni che spesso è abituata a vincere, bensì il quarantesimo compleanno dalla sua nascita. Nel 1984 un gruppo di appassionati di ciclismo, tra cui Sergio Guidarelli, Virgilio Podda, Salvatore Fadda, Antonio Cocco, Antonio Piras, Antonio Maccioni e Bruno Senis costituirono la società, con i colori sociali bianco e rosso. Marcello Piras, uno dei primi atleti del gruppo, ammette: «È stato un orgoglio essere tra i primi ad aver pedalato per l’Unione ciclistica Guspini, erano tempi stupendi». L’impegno della società nelle parole del presidente, Sandro Atzeni: «Ancora oggi portiamo avanti i principi dei fondatori della società con impegno e serietà, partecipando a tutte le gare di Federazione sia in Regione che fuori con le categorie esordienti, giovanissimi, allievi, juniores e amatori». Nell’anno appena concluso l’Unione era presente sia alle manifestazioni locali SportCity e Gusport, sia a numerose altre, organizzando gare su strada e mountain bike per tutte le categorie. Ma non solo, spazio anche alla multi disciplina: Ciclocross e Trial. Tanti i successi per l’Unione in quest’ultimo periodo: Gabriele Marrocu campione regionale su strada esordienti, Pier Andrea Carta campione sardo Mountain Bike e ciclocross, Alessio Saddi campione regionale ciclocross master 5, ma anche Enrico Spano, vincitore a Rieti della Coppa Italia Trials. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA