L’unione ciclistica è viva: ancora tanti i giovani sui pedali 

Dopo 40 anni di attività sportiva dell’Unione ciclistica Guspini, pedalare è una attività gradita a molti, in paese, fra cui giovani e ragazzi.

La società fu costituita nel 1984 da un gruppo di appassionati che scelsero come colori sociali il bianco e il rosso. L’entusiasmo è rimasto intatto: «Il gruppo dei giovani – racconta il presidente Sandro Atzeni – viene allenato da Manuel Atzeni, Nicola Leo e Simone Olla. Lo scorso anno i nostri juniores sono stati in Toscana nei mesi di luglio e agosto per agonismo». Un’occasione di crescita non solo sportiva: «Quando sono partiti – rimarca il presidente – non sapevano né cucinare né fare le pulizie e i lavori. Rientrati in Sardegna, hanno stupito i genitori per tutto ciò che hanno imparato in due mesi di convivenza di gruppo».

L’Unione partecipa a gare su strada e in Mtb, ciclocross e trial anche in altre regioni. Fra le sue fila anche Enrico Spano, vincitore di una tappa di Coppa Italia e di un secondo posto. «Attualmente – riprende Atzeni – non abbiamo ragazze in organico. Gli allenamenti degli agonisti (esordienti, allievi e juniores) vengono seguiti da due ammiraglie con direttori sportivi formati dalla Federazione ciclistica italiana. Gli allenamenti si svolgono alla scuola media Fermi e nell'area di via Appiani: siamo in attesa della conclusione dei lavori del ciclodromo e della consegna delle chiavi».

RIPRODUZIONE RISERVATA