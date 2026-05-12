L’Unione Barracelli al Comune: meritiamo rispetto 

Prosegue lo scontro tra il Comune di Muravera e i barracelli. Ad attaccare l’amministrazione comunale stavolta è l’associazione “Unione Barracelli”, la sigla sindacale che rappresenta l’intero personale della compagnia di Muravera. «Il rapporto con le diverse amministrazioni – sottolinea il presidente dell’Unione Barracelli Giuseppe Vargiu – è purtroppo segnato da una conflittualità che appare ormai cronica».

Le tensioni

Tra le criticità messe in risalto ci sono i ritardi da parte degli uffici comunali nella predisposizione degli atti amministrativi per ottenere premi e contributi «che rappresentano – aggiunge Vargiu – linfa vitale per il funzionamento della compagnia. In otto anni di attività il Corpo è riuscito ad ottenere il contributo regionale per le spese generali in una sola occasione, mentre il premio di rendimento non risulta mai erogato».

Giuseppe Vargiu aggiunge che «nonostante le ripetute segnalazioni ufficiali volte a sollecitare la risoluzione di queste carenze, abbiamo registrato una persistente assenza di dialogo costruttivo. A fronte di decine di comunicazioni via Posta elettronica certificata (Pec) non è pervenuta alcuna risposta risolutiva».

La sagra

Attriti che hanno portato la compagnia a sospendere il servizio in occasione della Sagra degli Agrumi «ma questo – dice ancora Vargiu – non è stata una scelta, bensì un atto dovuto alla carenza delle risorse necessarie per adempiere agli obblighi operativi e assicurativi». Per il sindacato «la compagnia necessita di certezze e rispetto istituzionale. Restiamo fiduciosi sul fatto che la responsabilità verso la sicurezza del territorio prevalga sulla burocrazia».

Senza fondi

Il comandante della compagnia Daniele Battaglia all’inizio del mese di aprile aveva chiarito che «siamo costretti a fermarci per legge perché l’amministrazione comunale, nonostante sia stata firmata una convenzione, non ha ancora erogato i fondi previsti. Fondi indispensabili per il funzionamento della compagnia». Il ritardo sarebbe di oltre un anno: «I fondi servono, ad esempio, a pagare le visite mediche e le assicurazioni degli agenti, oltre che degli automezzi. Spese amministrative inderogabili che portano al blocco operativo». Soldi che, a distanza di un mese, ancora non sono stati erogati (se non in minima parte).

Il Comune

L’assessore del Comune di Muravera Fabio Piras, al lavoro in questi anni (anche) per sostenere i barracelli, ha spiegato che «le criticità emerse probabilmente sono frutto di incomprensioni e difficoltà burocratiche tra gli uffici e la compagnia». Difficoltà che sembrano acuirsi sempre più. Spetterà alla nuova amministrazione comunale (due le liste in campo per il voto) trovare una soluzione per rilanciare la compagnia.

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