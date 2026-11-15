È il Villaspeciosa a regalare l’unica vittoria di giornata alle formazioni sarde impegnate nei campionati nazionali di Serie B. La squadra di Nicola Arba si impone in casa con un convincente 6-3 ai danni dell’Italpol, conquistando tre punti preziosi nel Girone E. A trascinare i padroni di casa sono la doppietta di Piredda e le reti di Pilloni, Pusceddu, Normanno e Medda.

Pareggio casalingo, invece, per l’Elmas che non riesce superare l’Eagles Futsal. La gara termina sul 5-5, al termine di una sfida ricca di gol e capovolgimenti di fronte. Nonostante il mezzo passo falso, i gialloneri conservano la vetta del Girone B in solitaria. Per l’Elmas vanno a segno Costa, autore di una doppietta, Ennas, Marras e Roberto Boi. L’altra sarda del suo gruppo, l’Atletico Sestu, perde 5-2 sul campo del Manzano nel posticipo di ieri. A segno Tidu e Perez, ma i sardi non riescono a evitare la sconfitta.

Nel Girone A giornata amara anche per l’Ichnos Sassari, fanalino di coda e ko in casa per 2-3 con l’Itar Futsal. I sassaresi disputano una buona partita e trovano il gol con Casu e Sechi, ma gli avversari riescono comunque a spuntarla. Non va meglio al Città di Cagliari, che a Brescia viene superato per 4-3 e torna nell’Isola senza punti. Cucca, Ruggiu e un’autorete non bastano.

Nel Girone E sconfitta di misura per la San Sebastiano Ussana, che cade in trasferta per 3-2 contro il Mirafin. Non bastano le reti di Lorenzo Atzeni e Murroni per evitare il ko, al termine di una partita combattuta nella quale gli isolani restano in corsa fino alla fine senza però conquistare punti. Resta infine da chiarire la situazione del Monastir, che non ha potuto raggiungere Fiumicino per disputare la sfida contro la Roma 1927 a causa della cancellazione del volo. La società presenterà ricorso, chiedendo che la gara venga recuperata sul campo e non assegnata a tavolino ai capitolini.

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