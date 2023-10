«L’unico sopravvissuto alla strage di Sinnai  non riconobbe il killer»   

INVIATO

Roma. La mattina del 9 gennaio 1991, passata l’alba, un’ambulanza corre verso il più vicino ospedale cagliaritano per salvare la vita di un uomo: Luigi Pinna, scampato poche ore prima a un agguato che, a 800 metri di altitudine sulle montagne tra Burcei e Sinnai, ha lasciato sul terreno tre cadaveri. Mentre il mezzo di soccorso scende a valle, i carabinieri salgono per avviare le indagini. I militari fermano il veicolo e salgono a bordo per sentire la testimonianza di chi ha vissuto l’orrore in diretta. Il sopravvissuto «era agitato e spaventato e io insistetti perché spiegasse quanto accaduto. Disse che non poteva riconoscere l’aggressore: aveva un collant da donna sul viso».

L’udienza

A tre decenni dai fatti il luogotenente in pensione dei carabinieri Angelo Calabrese prende posto sul banco dei testimoni in Corte d’appello a Roma e riannoda il filo dei ricordi. Sollecitato dalle domande del pg capitolino e dell’avvocato Mauro Trogu, spiega cosa fece quel giorno. È la prima vera testimonianza nel processo di revisione che punta, nelle intenzioni di procuratore generale e legale, a dichiarare innocente Beniamino Zuncheddu, pastore di Burcei, 58 anni, da oltre 32 in carcere dove sconta l’ergastolo quale unico autore di un eccidio commesso, secondo la sentenza, a causa di feroci contrasti tra gli allevatori degli ovili confinanti Cuile is Coccus e Masone Scusa (bestiame ucciso, sparatorie, pestaggi, minacce). Furono ammazzati Gesuino Fadda, proprietario del primo stazzo, il figlio Giuseppe e il servo pastore Ignazio Pusceddu. Fatti che il detenuto, frequentatore del secondo ovile, ha sempre negato e che ieri ha riascoltato, in silenzio, collegato dal penitenziario di Uta.

Le indagini

Angelo Calabrese ha ricordato che le indagini si indirizzarono subito sull’ambiente agro pastorale e «verso Masone Scusa» ma che le fonti investigative dell’Arma «mai fecero il nome di Zuncheddu»; che si cercò di intercettare Pinna ricoverato in ospedale (per ascoltare eventuali rivelazioni) ma che il testimone fu dimesso prima di attivarle; che pochi mesi dopo Zuncheddu fu arrestato dalla Polizia, «sicura della colpevolezza» del pastore; che il poliziotto Mario Uda, determinante nell’esito della vicenda, «mai mi parlò dei risultati delle indagini». Infine, conferma quanto disse nel processo in Corte d’assise a Cagliari nel 1991: chiese a Pinna se gli omicidi fossero stati commessi «da qualche suo conoscente» e lui rispondendo «mostrò imbarazzo dicendo “non è che poi vengono a cercarmi per ammazzarmi”?», prima di descrivere una persona «robusta con una giacca chiara». Poi «non l’ho più visto».

La scoperta

Il secondo testimone, collegato dalla stazione dei carabinieri di Sinnai, è Sergio Spina, che il giorno della strage accompagnò la moglie e due figlie di Gesuino Fadda in montagna. «Erano preoccupati perché non era rientrato nessuno a casa». Trovarono «tre morti e un ferito. Pinna era seduto sulla branda, ferito a una gamba e incapace di camminare. Mi disse che non aveva riconosciuto nessuno. Mi trattenni 3 minuti e scesi a Sinnai per avvertire i carabinieri. Zuncheddu? Non lo conoscevo allora e non lo conosco oggi».

Intercettazioni

All’udienza hanno partecipato video collegati i legali di parte civile Rossana Palmas, Francesca Spanu e Maria Alessandra del Rio. Nella prossima udienza proseguirà il confronto tra consulenti e periti autori delle trascrizioni e traduzioni delle intercettazioni decisive in questo procedimento. Fondamentale quella in cui Pinna dice alla moglie in auto (ascoltato dai carabinieri di Cagliari nel febbraio 2020), di aver indicato Zuncheddu su spinta proprio di quel poliziotto il quale però gli aveva fatto vedere il volto del pastore prima del riconoscimento ufficiale davanti al pm. Elemento che ha spinto l’ex pg di Cagliari, Francesca Nanni, a definire «falsa» la prova regina a carico di Zuncheddu il quale a suo dire non poteva aver portato a termine un’azione simile vista la menomazione a una spalla. Da qui la richiesta di revisione. Il processo va al 31 ottobre con quattro testi.

