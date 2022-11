L’unico negozio rischia di chiudere 

In un luogo in cui il tema dello spopolamento è rovente, la chiusura di un'attività commerciale rende invivibile l’abitare ma se per Maria Pili «abbassare le serrande fa paura, a restare aperti si vive con l’angoscia di non sapere come arrivare a domani».

Presidio Nel piccolo comune ogliastrino il suo alimentari - oggi gestito dal figlio Mariano Serdino, 41 anni - è l'unico presente. Punto di riferimento storico, quasi identitario della comunità, per la famiglia Pili-Serdino «chiudere significa non solo rinunciare a ciò che in trent’anni abbiamo costruito, ma anche non poter più garantire un panino la mattina per i bambini diretti a scuola, costringere il paese a diventare un dormitorio, sparire».

Anche la voce di Maria Pili, 66 anni, titolare di un negozio di alimentari a Elini, si aggiunge al grido d'allarme dei commercianti in crisi a causa del caro bollette: da luglio, l'importo delle bollette per l'elettricità dell'attività è più che raddoppiato, «un anno fa pagavamo circa 600 euro bimestrali, ora arriviamo a pagare 880 euro mensili».

«Trentadue anni fa pensavo che questa attività avrebbe costruito il presente e il futuro mio e dei miei figli, oggi invece lavoriamo per pagare le bollette e i soldi per vivere, iniziano a mancare: se la situazione non cambia presto saremo costretti ad abbassare le serrande, per sempre».

La “delusione” sarebbe doppia: «Non dimentichiamo che chiudere significa spingere le persone verso altri comuni - aggiunge Serdino - e ancora peggio verso grandi supermercati, spostando risorse utili a mantenere vivo il paese e il territorio tutto».

Difficoltà

Un’opinione condivisa a qualche metro di distanza anche da Mauro Cogotzi, 52enne titolare della macelleria del paese, attività anch’essa provata negli ultimi mesi dai rincari: «I costi in bolletta sono raddoppiati - spiega Cogotzi - una situazione che costringe ad aumentare i prezzi per sopravvivere ma che neanche così si può risolvere: siamo tutti in difficoltà, se i prezzi aumentano le persone non comprano». A tenere aperte le serrande a Elini sono senso comunitario e speranza: «Siamo tutti nella stessa barca - conclude Serdino - Stato e Regione devono venirci incontro, non possono lasciarci soffocare».

