L’unico italiano capace di battere Pietro Mennea 

Lo starter dà il via. Dalle corsie partono i migliori giovani velocisti italiani. Primo al traguardo Angelo Cherchi, 17 anni, di Iglesias. È campione italiano dello sprint, categoria Allievi nel 1968. Alle sue spalle un altro talento destinato a un futuro straordinario con il nomignolo di “freccia del Sud”. È Pietro Mennea, alla sua unica sconfitta in carriera da parte di un italiano. Angelo Cherchi. Si ripeterà l’anno successivo a Firenze nella staffetta 4x100 stabilendo con altri campioni sardi il record nazionale, stagionale e sardo irraggiungibile per anni. Quella prima gara salderà un’amicizia per sempre, tra l’ostinato ragazzo di Barletta e la nascente saetta iglesiente.

Lo sport

Lo sport, una delle tre grandi battaglie vinte da Cherchi, con quella combattuta insieme alla cultura, che lo ha portato nel mondo all’incontro con intellettuali prestigiosi, e quella con la vita e per la vita, piegando nei mesi scorsi anche in quel caso un traguardo imposto dal Covid che sembrava insuperabile. «Tutto questo mi ha fatto comprendere il senso della precarietà» - osserva - dopo una vita dedicata all’insegnamento, ai libri, all’arte e soprattutto alla poesia - Lo sport che non ti insegna a vincere ma a saper perdere, come diceva sempre Mennea. Tutto ciò che ci accade non è legato a fattori esterni ma alla nostra limitatezza. Nella gara della vita, ogni giorno ti alzi e devi ricominciare daccapo. La vittoria è il desiderio di capire dentro se stessi cosa devi trovare per dare un senso alla continuità della vita. Lo sport, l’attività intellettuale, la cultura sono la fragilità, la lotta continua dentro se stessi alla ricerca della serenità». Si racconta, Cherchi, nel suo studio che ti trasporta nel mondo, tra mille testimonianze. Ecco il volume che raccoglie le scenografie di Franco Zeffirelli per l’opera e che gli ha donato con una dedica che cementa l’antica amicizia . Ecco le immagini del la permanenza a New York nel 1994, ospite nella casa museo di Ruth Guggenheim, compagna di Nivola, e ancora gli incontri con Vittorio Storaro. « Ma fondamentale per me è stata la lunga parentesi a Parigi in anni pieni di fermenti . Un’immersione totale con gli ambienti universitari. Incontra e conosce Prevert, Sartre, D e Beauvoir. Ma soprattutto nel 1974 scrive con il fratello Stefano, scultore, e pubblicano a Parigi “Il manifesto polidimensionale”, che sarà pi accolto nelle maggiori pinacoteche del mondo. Da allora una catena di successi, lezioni alla Sorbona, nelle università della Bretagna, a Vienna Lubiana, conferenze e premi. Compresa la promozione dell’immagine cu lturale dell’Itali a ai Campionati di calcio Usa nel 1994.

Il futuro

Allievo inseparabile dello scrittore sardo Marcello Serr a, Angelo Cherchi guarda l’orizzonte con gli occhi della delusione: « Ho la sensazione che il nostro cammino sia poco interessante per questo mondo» . Su tutti i fronti. Dalle società sportive Monteponi, all’Amsicora, poi l’Esperia un tracciato difficile. « Gli altri avevano strutture di qualità a Cagliari, noi ci allenavamo nella pista rudimentale con fondo di carbonella, guidati dall’indimenticabile professore Angelo Defraia. Sono cambiati i tempi, la scuola non insegna più lo sport, la politica nazionale è venuta meno, gli insegnanti di educazione fisica sono mortificati, il vuoto educativo è ampio. Le strutture ci sarebbero, ma si deve dare linfa alle società sportive» . Una lettura applicata a vasto raggio, che Angelo Cherchi aveva anche prefigurato nel 2000, quando in un congresso a Zagabria, uno tra i trenta relatori, espose una tesi su Letteratura e globalizzazione. Applauditissimo.