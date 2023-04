L’unico che può sorridere è Pavoletti 

Nel buio del Tardini, c'è uno squarcio di luce. Perché da ieri il Cagliari può finalmente contare anche su Leonardo Pavoletti.

Minuto 33 del secondo tempo. Il Cagliari ha appena incassato la rete di Man, che ha ribaltato il punteggio con una prodigiosa azione personale. Ranieri butta nella mischia Pavoletti, già da qualche minuto pronto al rientro in campo. Saranno 12 minuti, più altri 7 di recupero, in cui il centravanti rossoblù proverà a guidare la riscossa, alla ricerca del pareggio. Pochi palloni giocabili, qualche scontro aereo, un tentativo proprio all'ultimo secondo, vanificato dall'intervento dell'altro veterano in campo Buffon e, soprattutto, dal guardalinee che aveva fermato tutto per fuorigioco. Ma alla fine, Pavoletti, nella tristezza della sconfitta, può finalmente sorridere.

Cinquanta giorni

L'ultima volta in campo quei 20 minuti finali della partita contro una sua ex squadra, il Genoa, lo scorso primo marzo. Ma era un Pavoletti a mezzo servizio, ancora sofferente per l'infortunio alla caviglia rimediato nella prima partita del 2023 con il Como, il 14 gennaio, e che lo aveva costretto a uno stop di quasi due mesi. Il rientro per pochi minuti a Venezia, il 25 febbraio, lo spezzone col Genoa e un nuovo stop, per curare un'infiammazione che non dava tregua e che ha privato il Cagliari della sua seconda bocca da fuoco, unica vera alternativa al goleador Lapadula. Un tunnel durato quasi due mesi. Sabato scorso, contro il Frosinone, Pavoletti aveva respirato l'aria del campo andando in panchina alla Domus, pur sapendo che non avrebbe potuto giocare, con un solo allenamento vero sulle gambe. Poi una settimana di lavoro pieno, la seconda convocazione di fila e la nuova panchina. Stavolta, però, Ranieri lo ha gettato nella mischia. Per la prima volta da quando è a Cagliari non ha segnato contro il Parma (fino a ieri 4 reti in tre partite, tutte in Sardegna). Ma ora il capitano è finalmente tornato. (al.m.)

