L’unico blitz in A firmato Zeman nel 2014 

Solo 2 vittorie del Cagliari a Empoli nella sua storia, equamente divise fra Serie A e B, sulle 9 complessive in 30 confronti diretti fra casa e trasferta.

I successi

La prima affermazione al Castellani è del 3 dicembre 2000, per 0-3. Un bel pallonetto di Suazo sblocca il risultato, ma l’honduregno prima dell’intervallo deve lasciare il campo per infortunio. Ci pensa Cammarata ad arrotondare il punteggio, con una doppietta in chiusura di entrambi i tempi. Ancor più rotondo l’altro successo, unico in A, 0-4 il 25 ottobre 2014. La squadra all’epoca allenata da Zeman dilaga su quella di Sarri in appena 45’, segnando tutti i gol nello spazio di neanche un quarto d’ora. Apre un gran destro a giro di Sau al 31’, poi in un minuto (37’ e 38’) fa doppietta Avelar con una gran punizione da lontano e un rigore. A procurarsi il fallo è Ekdal, che al 45’ firma il poker su assist di Sau.

Il bilancio

Per il resto la trasferta a Empoli non è stata particolarmente fortunata per il Cagliari, sia in fatto di gol sia di punti conquistati. Oltre alle vittorie anche i pareggi sono 2 (entrambi 1-1, il primo in assoluto nel 1962 e l’ultimo il 13 febbraio 2022 ripreso nel finale da Pavoletti), contro 11 sconfitte. Tolte le vittorie appena 6 gol in 13 partite.

RIPRODUZIONE RISERVATA